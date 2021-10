In der Sögeler Ortsmitte hatte Robert Milnikel (links), Leiter der Polizeistation, alle Hände voll zu tun und musste viele Gespräche mit Schülern, aber auch mit Eltern führen.

Gerd Rode

Sögel. Zunehmend sehen sich Kinder in der Samtgemeinde Sögel gefährlichen Situationen auf dem Weg zur Schule ausgesetzt. Die Polizei richtet sich nun an die Eltern.

Am Beispiel der Zuwegung zur Bernhardschule in der Ortsmitte von Sögel zeigt die Polizei auf, wie brisant die aktuelle Situation ist. In der Vergangenheit sei es mehrfach zu gefährlichen Situationen an der Clemens-August-Straße in