Koloss von Hüven: Wirkung des Giganten nicht verpuffen lassen

Sorgt nach wie vor für große Augen: Der 102,5 Tonnen schwere Findling, der Ende vergangenen Jahres am Schützenplatz eine neue Heimat gefunden hat.

Christian Belling / Archiv

Hüven. Gigantischer Anblick in trister Umgebung: So stellt sich auch zehn Monate nach dem Transport in die Dorfmitte der Ist-Zustand des Kolosses von Hüven dar. Ein Kommentar.

Wenn der Koloss von Hüven das gewusst hätte, wäre er vermutlich noch gerne etwas länger im Erdreich geblieben: Auch zehn Monate nach seiner spektakulären Bergung und dem Transport in die Dorfmitte, kommt die neue Umgebung des stei