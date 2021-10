Unter den Mitarbeitern des Schlachthofs Weidemark in Sögel sind in den vergangenen Tagen wieder vermehrt Corona-Fälle aufgetreten.

Hermann Hinrichs

Sögel / Meppen . Der Landkreis Emsland hat Kritik des Schlachthofes Weidemark am Zustandekommen der Corona-Zahlen in Sögel zurückgewiesen.

Sprunghaft waren in den vergangenen Tagen die Zahl der Corona-Fälle in Sögel angestiegen. Gab der Landkreis am vergangenen Freitag, 24. September, für die Samtgemeinde noch 21 aktuelle Corona-Fälle an, stieg die Zahl der Infiziert