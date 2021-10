Feuerwehr muss brennenden Sperrmüll in Sögel löschen

An der Straße Poskeberg in Sögel brannte Sperrmüll. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle.

SG Sögel/Feuerwehr

Sögel. In Sögel hat in der Nacht zu Freitag ein Sperrmüllhaufen gebrannt. Die Feuerwehr musste anrücken, um diesen zu löschen.

Gegen 1.15 Uhr wurde der Brand gemeldet, teilt der Feuerwehrpressesprecher der Samtgemeinde Sögel, Lambert Brand, mit. Beim Eintreffen in der Straße Poskeberg stellte sich heraus, dass am Straßenrand abgestellter Sperrmüll, der am folgenden