Corona-Fälle am Schlachthof Weidemark in Sögel steigen wieder an

Unter den Mitarbeitern des Schlachthofs Weidemark in Sögel treten wieder vermehrt Corona-Fälle auf.

Christian Belling

Sögel. Sprunghaft ist in den vergangenen Tagen die Zahl der Corona-Fälle in Sögel angestiegen. Hintergrund ist ein Infektionsgeschehen am Schlachthof Weidemark.

Um jeweils rund 20 Fälle ist in dieser Woche die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in der Samtgemeinde Sögel angestiegen. Am Donnerstag, 30. September, lag der Wert bei 74 aktuellen Fällen. Damit nimmt die Samtgemeinde den S