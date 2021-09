In Sögel hat ein Mann mit einer gestohlenen EC-Karte 1000 Euro abgehoben (Symbolbild).

Michael Weber

Sögel. Mit einem Fahndungsfoto sucht die Polizei Sögel derzeit einen unbekannten Geldabheber.

Der Mann hatte bereits am 30. März in der OLB-Filiale in Sögel 1000 Euro Bargeld mit einer gestohlenen EC-Karte abgehoben. Bislang konnte er nicht identifiziert werden. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 entgeg