Flickstellen, Unebenheiten, Abbrüche: Die K114 zwischen Werpeloh und Wippingen ist sanierungsbedürftig und wird erneuert.

Symbolfoto: dpa

Werpeloh. Stark sanierungsbedürftig zeigt sich seit einiger Zeit die Kreisstraße (K) 114 zwischen Werpeloh und Wippingen. Jetzt wird der Abschnitt erneuert - mit diesen Auswirkungen für den Verkehr.

Nach Angaben der Gemeinde Werpeloh zeigt sich der etwa zehn Kilometer lange Abschnitt der K114 von der Einmündung in die Landesstraße 51 in Werpeloh bis zur Einmündung in die Kluser Straße in Wippingen mit zahlreichen Fl