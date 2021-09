Neuer Bürgermeister in Sögel muss Taten folgen lassen

Als ganz enge Kiste erwies sich am Sonntag die Wahl des neuen Bürgermeisters der Samtgemeinde Sögel.

Christian Belling

Sögel. Jetzt ist klar, wer die Geschicke der Samtgemeinde Sögel in den kommenden Jahren als Bürgermeister lenken wird. Der neue Mann wird sich an den Versprechungen im Wahlkampf messen lassen müssen. Ein Kommentar.

Für einen neuen Politikstil standen beide Kandidaten. Sowohl Frank Klaß als auch Niels Gepp legten in den vergangenen Monaten in ihren Wahlkämpfen großen Wert darauf, dass es mit ihnen an der Spitze der Samtgemeinde Sögel kein "Weiter so" g