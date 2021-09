So werden die Grundstücke im neuen Baugebiet in Börger vergeben

Im westlichen Gemeindegebiet wird aktuell in Börger an der Erschließung eines neuen Baugebietes gearbeitet.

Lars Schröer / Archiv

Börger. Die Gemeinde Börger treibt derzeit die Erschließung des Neubaugebietes "Am Töppen" voran. Unter welchen Voraussetzungen Interessierte ein Grundstück bekommen, darüber machte sich der Rat nun Gedanken.

Noch in diesem Jahr sollen die ersten Bauherren mit der Errichtung ihres Eigenheims loslegen können. Auf gut vier Hektar Bauland wird aktuell im Bereich "Am Töppen" im westlichen Gemeindegebiet an der Erschließung von 35 Bauplätzen gea