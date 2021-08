Tagelang leuchteten die Straßenlaternen in Groß Berßen - nicht nur in der Nacht. Das war nicht beabsichtigt und der Grund relativ schnell ausgemacht (Symbolbild).

Christian Belling

Sögel. In der Gemeinde Groß Berßen in der Samtgemeinde Sögel haben die Straßenlaternen fünf Tage lang ununterbrochen durchgebrannt. Grund dafür war ein Wahlplakat, das an einer eher ungünstigen Stelle angebracht worden war.

Ein komödienreifes Szenario hat sich diese Tage in der Gemeinde Groß Berßen in der Samtgemeinde Sögel zugetragen. Fünf Tage lang brannten dort alle Straßenlaternen durchgängig – nicht nur in der Nacht, sondern auch am Tage. Nachde