Vor der Sparkasse in Sögel ist es am Montag zu einem Raub gekommen

Soeren Stache/dpa

Sögel. Vor der Sparkasse in Sögel ist es am Montag zu einem Raub gekommen. Nun hat die Polizei die Täter geschnappt.

Einer 83-jährigen Seniorin wurde am Montagnachmittag vor der Sparkassenfiliale an der Straße "Am Markt in Sögel ihr Portemonnaie von drei Männern entrissen, anschließend flüchteten die am Montag noch Unbekannten.