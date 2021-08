Junge entreißt 83-Jähriger in Sögel die Geldbörse und flieht

Mitten in der Sögeler Ortsmitte hat ein junger Mann einer 83-Jährigen das Portemonnaie gestohlen.

Symbolfoto: Imago Images

Sögel. Von einem Fahrrad hat ein vermeintlich sehr junger Täter einer älteren Dame die Geldbörse gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Montagnachmittag ist es laut Polizei vor der Sparkassenfiliale an der Straße "Am Markt" zum räuberischen Diebstahl gekommen. Ein bislang unbekannter, aber wohl sehr junger Täter entriss einer 83-jährigen Frau ihr Portemonnaie und flüchte