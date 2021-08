Überfall auf Juwelier in Sögel in "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Nach dem Überfall auf einen Juwelier in Sögel, ist der mutmaßliche Täter gefasst worden. Die Sendung ist am Mittwochabend in der TV-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" im ZDF zu sehen.

Quelle: zdf.de/Screenshot: NOZ/Daniel Gonzalez-Tepper

Sögel. Ein Sögeler Juwelier ist im Jahr 2019 brutal überfallen worden. Der Fall ist im April 2020 in der ZDF-Sendung aufgegriffen worden. Jetzt zeigt Moderator Rudi Cerne, wie der mutmaßliche Täter gefasst wurde.

Dreimal ist der Juwelier "Uhren Schmuck Körbe" in Sögel im Emsland überfallen worden. Nach 2003 und 2004 ereignete sich der dritte Raubüberfall am 19. März 2019. Und der war so traumatisierend für den Juwelier, dass er sein Geschäft na