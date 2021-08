Stallumbau in Börger nicht möglich: Gesetze verhindern mehr Tierwohl

Die Hühner aus Börger haben in ihrem Stall deutlich mehr Platz als in herkömmlichen Mastanlagen. Diese Tiere haben nahezu ihr Schlachtgewicht von 2,5 Kilogramm erreicht.

Mirco Moormann

Börger . Um für mehr Tierwohl zu sorgen, will Familie Hemken in Börger gerne zwei Ställe in Ortsnähe erweitern. Gesetzliche Vorgaben verhindern aber den Bau eines Wintergarten. Dabei würden sich die Tierzahlen sogar verringern.

Wie die Ställe aussehen sollen, zeigen Albert Hemken und seine Tochter Lena Kossen mit Ehemann Martin inmitten des Windparks Börger. Dort steht ein Stall, in dem Tiere für die Haltungsstufe 3 gemästet werden. Im Handel ist das die Stufe dir