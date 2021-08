Der 37-Jährige war schwer alkoholisiert, stand auf der Fahrbahn und leistete Widerstand gegen die Polizisten.

Symbolfoto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Werpeloh. Ein betrunkener Mann, der nachts mitten auf der Straße in Werpeloh lief und nahezu einen Unfall verursachte, ist von der Polizei in Gewahrsam genommen worden.

Wie die Polizei mitteilt, war ein Streifenwagen der Polizeistation in Sögel am frühen Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr auf der Hauptstraße in Werpeloh in Richtung Sögel unterwegs. Ein vor der Polizei fahrender silberner BMW wich plötzlich stark