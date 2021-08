Mit diesen Kandidaten geht die SPD in Börger in die Kommunalwahl

Die SPD Börger hat ihre Kandidaten für die Kommunalwahl bekannt gegeben.

Symbolfoto: dpa / Bernd von Jutrczenka

Börger. Mit insgesamt neun Kandidaten tritt die SPD in Börger bei der Kommunalwahl am 12. September 2021 an.

Nach Angaben des SPD-Ortsvereins treten die Sozialdemokraten in der Hümmlinggemeinde unter dem Motto „Weiter für die Zukunft“ an. Ortsvereinsvorsitzender und Gemeindedirektor Johannes Müller zeigt sich erfreut, dass alle derzeitigen Fraktio