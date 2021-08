Viel Publikum bewundert "ParkArt" auf Schloss Clemenswerth in Sögel

Auf großes Interesse ist der Kunstmarkt „ParkArt“ in Sögel gestoßen. Präsentiert wurde eine große Bandbreite künstlerischer Kreativität.

Anna Heidtmann

Sögel. Der Kunstmarkt „ParkArt“ auf Schloss Clemenswerth in Sögel hat am Samstag und Sonntag zahlreiche Besucher in die Hümmlinggemeinde gelockt. Nach monatelangen coronabedingten Einschränkungen war es die erste große Freiluftveranstaltung des Emslandmuseums.

Seit 2009 ist das zweite Augustwochenende ein fester Termin für „ParkArt“. Wie die meisten anderen Veranstaltungen konnte der Markt im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Umso größer nun die allgemeine Freude un