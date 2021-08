Urgestein der Hauswirtschaft in Sögel Thea Timpker geht in den Ruhestand

Mit vielen persönlichen Geschenken wurde Lehrerin Thea Timpker (Mitte) von Schülern und Kollegen sowie von Mechthild Ahaus-Borchers vom Personalrat und Schulleiterin Maria Lau verabschiedet.

Oberschule Sögel

Sögel. Mehr als 40 Jahre lang war Thea Timpker als Lehrerin für Hauswirtschaft tätig. Am letzten Tag vor den Sommerferien wurde sie nun von der Oberschule Sögel in den Ruhestand verabschiedet, wie die Schule mitteilt.

Von 1978 bis 1982 unterrichtete Timpker an der Erich-Kästner Schule in Sögel und danach 27 Jahre an der Bernhardschule in Sögel. Nach deren Auflösung im Jahr 2009 wechselte sie zur Haupt-und Realschule Sögel. Zwischenzeitlich war sie