Vorstandsmitglieder und Behördenvertreter.

Gerd Rode

Sögel . Flurbereinigungsverfahren heißt das Zauberwort mit dem jetzt Landwirte Flächen in den Gemeinden Klein-Berßen und Stavern tauschen können und neue Feldwege angelegt werden.

In den vergangenen zwei Jahren ist das Flurbereinigungsverfahren im Bereich der Nordradde in den Gemeinden Klein Berßen und Stavern in mehreren Arbeitskreissitzungen vorbereitet worden. Das Verfahrensgebiet erstreckt sich auf beide Gemeinde