Strohballenpresse in Börger in Brand geraten

Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar.

Feuerwehr Samtgemeinde Sögel

Börger. Am Samstagsmittag ist im Herbergsweg in Börger eine Strohballenpresse in Brand geraten.

Als die Freiwillige Feuerwehr Börger mit 28 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort eintraf, hatten Mitarbeiter des betroffenen Lohnunternehmens bereits erfolgreich erste Löschmaßnahmen unternommen, sodass sich die Einsatzkräfte auf das