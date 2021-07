Nach 25 Jahren an der Schule räumt Christian Schröer seinen Schreibtisch und verabschiedet sich in die Pension.

Nils Kögler

Börger. Seit 1996 ist Christian Schröer an der Grundschule in Börger als Lehrer tätig. Nach 25 Jahren in Diensten der Schule, davon die letzten knapp neun Jahre als Leiter, verabschiedet er sich nun in den Ruhestand.

Seine Laufbahn startete Schröer 1982 mit dem Lehramtsstudium in Osnabrück. Von einem Einstellungsstopp für Lehrer betroffen ging es für ihn nach Abschluss des Studium 1989 im Dienst des Bistums zunächst nach Oldenburg in Holstein, wo er an