Durch einen Brand in der Autogarage wurde dieses Wohnhaus in Börger durch Brandrauch in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr Börger setzte einen Hochleistungslüfter zum Entrauchen ein.

Foto: Samtgemeinde Sögel/Feuerwehr

Börger. Bei einem Garagenbrand ist am Mittwochnachmittag in Börger ein zu Hilfe eilender Nachbar durch Rauchgas verletzt worden.

Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand am Mittwochmittag gegen 14.30 Uhr in der Finkenstraße in Börger in der Samtgemeinde Sögel entstanden. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei hatte die einzige Bewohnerin des Hauses in der Ga