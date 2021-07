An der Grundschule St. Johannes in Spahnharrenstätte ist der Platz eng geworden. Eine Erweiterung soll Abhilfe schaffen.

Samtgemeinde Sögel / Archiv

Spahnharrenstätte. Lehrerzimmer, Rektorbüro, Toiletten: Die Grundschule in Spahnharrenstätte stößt platztechnisch an ihre Grenzen. Doch es soll Abhilfe geschaffen werden.

Im April wandte sich Rektorin Annemarie Rode an die Samtgemeinde Sögel als Schulträger. In ihrem Schreiben wies die Schulleiterin auf bauliche Mängel an der Grundschule St. Johannes in Spahnharrenstätte hin, an der in diesem Schul