Sanierung der L 65: Hüvener müssen am Ball bleiben

Die Schäden an der Landesstraße 65 wollen die Bürger aus Hüven nicht länger hinnehmen.

Mirco Moormann

Hüven. Sie hatten auf Besserung gehofft, doch steht nun wieder fest, dass sich am schlechten Zustand der L 65 in Hüven so schnell nichts ändern wird. Deshalb wird das Dorf sein Schicksal weiter in die eigene Hand nehmen müssen.

Auch wenn sie schon seit mehr als fünf Jahren für die Sanierung kämpfen, brauchen die Hüvener weiter einen langen Atem. Seitens der Straßenbaubehörde wird derzeit eine Prioritätenliste erstellt, in der die Landesstraße 65 sicherlich auch au