100.000-Euro-Erbschaft für Sögel: Geld für Jugendarbeit in Vereinen

Für die Jugendarbeit in den Sögeler Vereinen stehen 50.000 Euro zur Verfügung. (Symbolfoto)

imago-images / Jan Pietruszka

Sögel. Eine Bürgerin aus Sögel hat der Gemeinde 100.000 Euro vermacht. Die Hälfte davon sollen Vereine für ihre Jugendarbeit verwenden - und so können sie das Geld bekommen.

Der Rat der Gemeinde Sögel hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, in einem ersten Schritt 50.000 Euro als Hälfte der Erbschaft an die Vereine zu vergeben. Wie es in einem Antrag der CDU heißt, gebe es mehr als 70 Vereine und Gruppen, di