Einbruch und Vandalismus in Kindergarten in Groß Berßen

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in die Kindertagesstätte an der Dorfstraße in Groß Berßen eingedrungen.

Jörn Martens

Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, beschädigten die Unbekannten offenbar mutwillig mehrere Türen, Teile der Deckenkonstruktion und durchtrennten mehrere Kabel. Gestohlen aber wurde vermutlich nichts. Hinweise nimmt die Polizei Sö