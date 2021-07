Handtasche aus geparktem Auto in Sögel gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen eines Handtaschendiebstahls aus einem Auto in Sögel (Symbolbild).

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Sögel. Aus einem auf einem Parkplatz in Sögel abgestellten Auto ist eine Handtasche gestohlen worden. Der oder die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montag zwischen 9 und 11 Uhr an der Straße „Clemenswerth“. Den Angaben der Beamten zufolge wurde die Scheibe auf der Fahrerseite eines Audi A1 eingeschlagen. Die