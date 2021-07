122 Schüler bestehen Abitur 2021 am Hümmling-Gymnasium Sögel

Neun von 122 Abiturienten des Hümmling-Gymnasiums: Als Corona-Schutzmaßnahme wurden die Schüler in sieben Tutorengruppen ausgezeichnet, hier jene von Georg Jansen.

Iris Kroehnert

Ahmsen. Ein besonderer Jahrgang aus mehrfacher Hinsicht war die Abiturientia 2021 am Hümmling-Gymnasium in Sögel. Das hat Schulleiterin Simone Hilgefort bei der Zeugnisübergabe an 122 Schüler auf der Waldbühne Ahmsen betont.

„Damit haben alle bestanden, keiner ist durchgefallen“, berichtet Hilgefort bei der Abiturfeier. Zudem können 32 Abiturienten auf eine Eins vor dem Komma ihrer Durchschnittsnote verweisen. „Das ist ein sehr gutes Ergebnis“, betont die Schul