Die Asche von Miscanthus, dem sogenannten Chinaschilf, ist offenbar geeignet, um herkömmlichen Zement zu ersetzen.

Lorup / Sögel. Der in Lorup und Ahmsen ansässige Verein „BeLu-Ugandahilfe“ will mit dem Einsatz von Miscanthus-Asche in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität (TU) Darmstadt neue Maßstäbe beim Hausbau in Uganda setzen.

Viele Projekte der Ugandahilfe aus dem Emsland, darunter Schulen, Kindergärten, Brunnenanlagen und Gesundheitscenter, wurden bislang mit gebrannten Ziegeln errichtet, die unter landesüblichen Bedingungen produziert wurden. Mi