Mit einer Laterne in der Hand werden die Gäste des "Schattenwaldes" am letzten Wochenende im August durch die immer dunkler werdende Anlage von Schloss Clemenswerth geführt.

Lambert Brand

Sögel. Auf eine poetische Reise in den dunklen Wald lädt am 27. und 28. August das Theater Anu auf die Anlage von Schloss Clemenswerth in Sögel ein.

Raus aus der Realität, hinein in die Märchenwelt: Dies verspricht das Theater Anu, das am Freitag und Samstag, 27. und 28. August 2021, jeweils in den Abendstunden die Parkanlage von Schloss Clemenswerth in Sögel unter dem Titel "Schat