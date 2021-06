Unbekannte versuchen Pavillon in Hüven in Brand zu setzen

Zu einer versuchten Brandstiftung kam es in Hüven.

Gert Westdörp

Hüven. In Hüven ist es an der Schulstraße zu einer versuchten Brandstiftung an einem Pavillon gekommen.

Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag und Samstag versucht einen Pavillon an der Schulstraße in Hüven in Brand zu setzen, teilt die Polizei mit. Hierfür nutzten sie eine Kerze, die aus der benachbarten Kirche stammt. Das Feuer erlosch