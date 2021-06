Neuer Kletterwald in Sögel: Was macht das mit den Bäumen?

Fiebern der Eröffnung des Kletterwaldes entgegen: Rainer Lüker und Jana Abeln.

Christian Belling

Sögel. In Sögel nimmt der neue Kletterwald immer mehr Gestalt an. Doch wie wird beim Aufbau eigentlich mit den Bäumen umgegangen?

Die Plattformen sind montiert, die Seilbahnen gezogen und auch die ersten Elemente sind schon installiert: Unübersehbar schreitet in Sögel der Aufbau des Kletterwaldes in dem Waldstück in der Nähe des Ferienhausgebietes voran.