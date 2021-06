Fahrräder gestohlen: Einbrecher am Wochenende in Börger aktiv

Zu gleich mehreren Einbrüchen ist es am Wochenende in Börger gekommen.

Silas Stein/dpa

Zunächst sind Unbekannte laut Polizeiangaben in einen Baucontainer an der Straße Heidehof in Börger eingebrochen. Sie entwendeten diverse Werkzeuge. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Nacht zu Sonntag an der Schützenstraße. Sc