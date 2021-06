Infolge der starken Regenfälle wurde die Loruper Straße in Spahnharrenstätte überflutet. Die Feuerwehr pumpte das Wasser ab.

Spahnharrenstätte. Wegen den andauernden Regenfällen am Montag ist die Feuerwehr Spahnharrenstätte im Einsatz. Mehrere Straßen sind überflutet.

Die starken Regenfälle haben am Montagmorgen gegen 7.28 Uhr bereits zu einer Überflutung der Loruper Straße in Höhe der Abzweigung Rastdorfer Straße in Spahnharrenstätte geführt. Die Freiwillige Feuerwehr Spahnharrenstätte rückte mit einem