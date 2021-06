Hüven. Mitten auf dem Hümmling wird seit fast 100 Jahren Brot gebacken, das weit über die Grenzen des Emslandes hinaus beliebt ist. Diese Tradition will die 25-jährige Sabrina Ahaus bald in vierter Generation weiterführen.

Keine Enzyme, Konservierungsstoffe, gehärtete Fette oder Quellmehl – nur Schrot, Wasser, Salz und natürlicher Sauerteig: Seit 1928 ist das Rezept für das Hümmlinger Schwarzbrot aus der Vollkornbäckerei Ahaus in Hüven das selbe. Während es zunächst noch im eigenen Kolonialwarenladen verkauft wurde, beliefert das Familienunternehmen inzwischen Kunden im ganzen Bundesgebiet und in 15 Ländern der Welt, darunter Großhändler für Supermärkte wie Edeka, Rewe, Kaufland, Lidl und Penny.

Kristina Müller

So hat sich auch der Betrieb von 60 Quadratmetern mit Steinöfen auf mehr als 600 Quadratmeter mit riesigen modernen Öfen entwickelt. Ebenso das Sortiment: 15 Brotsorten werden in Hüven inzwischen gebacken. "Aber das Schwarzbrot hatten wir immer schon, damit sind wir groß geworden", sagt Bäckermeister Thomas Ahaus, der das Unternehmen seines Großvaters Hermann Ahaus in dritter Generation führt.

Neben drei weiteren Großproduzenten bedient er einen Nischenmarkt, wie er sagt: "Das, was wir am Tag produzieren, machen die Großen in der Frühstückspause. Deswegen können wir nur bestehen, wenn wir ein anderes Brot machen." Regional, nachhaltig und eine hohe Handwerksquote – damit hebe sich die Vollkornbäckerei auf dem Hümmling von den anderen ab. Dass die Teige teilweise bis zu 48 Stunden lang geführt werden, spiegele sich dann im Geschmack wieder.

Von klein auf mit dabei

Dieses "Feuer", wie er es nennt, will Ahaus bald an seine Tochter Sabrina weitergeben und ist schon jetzt offen für ihre Ideen. "Der Satz 'Das haben wir immer schon so gemacht' ist todbringend. Hier hat jede Generation dem Betrieb mit eigenen Ideen ein anderes Gesicht gegeben", betont der 57-Jährige.

Die 25-jährige Sabrina Ahaus ist offiziell seit September vergangenen Jahres in der Bäckerei ihrer Familie tätig, eigentlich aber schon von klein auf mit dabei. "Ich wusste damals schon, wo die Aus-Knöpfe von den Maschinen sind", sagt sie lachend. Auch einige der 17 Mitarbeiter, die dem Betrieb seit teilweise mehr als 35 Jahren die Treue halten, kannten sie schon als kleines Mädchen.

Inzwischen geht sie ihrem Beruf mit Leidenschaft nach, hätte sich aber wohl nie auf das Bäckerhandwerk eingelassen, "wenn ich nicht den Background gehabt hätte", sagt sie. "Mit dem Gedanken hatte ich immer gespielt, wollte aber erst noch anderes ausprobieren." Ihr Fachabitur absolvierte sie in Sozialpädagogik, schnupperte während der Schulzeit durch Praktika beim Altenheim, bei der Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth und auch in der Physiotherapie hinein. "Im Nachhinein finde ich jetzt noch viel mehr Handwerksberufe interessant, aber in der Schule wird man einfach nicht zum Handwerk hingeleitet, besonders als Frau nicht", bedauert sie.

Nach zwei Wochen Ausbildung zur Bäckergesellin sei sie sich dann aber sicher gewesen, dass sie diesen Beruf "für immer" machen will. Die Lehre absolvierte sie von 2014 bis 2016 in der Bäckerei Menke in Haren, die inzwischen jedoch nicht mehr existiert. Der Nachwuchsmangel hat sich Ahaus zufolge besonders in der Berufsschule bemerkbar gemacht: Während ihr Vater noch mit 30 anderen Gesellen lernte, seien es in dem Jahrgang der 25-Jährigen insgesamt nur drei Schüler gewesen. Damit sich das ändert, plant sie, über die Handwerkskammer Patin für ihren Beruf zu werden und in Schulen dafür zu werben.

In vielen Stationen Erfahrungen gesammelt

Nach weiteren Stationen in Bäckereien und Konditoreien in Meppen, Lähden und Haselünne im Anschluss an ihre Ausbildung, um zusätzliche Erfahrungen zu sammeln, absolvierte Ahaus Ende 2018 die Meisterschule in Hannover. Darauf folgte dann eine Stelle in der Hemelter Mühle in Rheine im Versuchslabor, um mit dem Qualitätsmanagement "auch mal die andere Seite zu sehen", bevor sie im vergangenen Jahr dann schließlich die Fortbildung zur Betriebswirtin des Handwerks in Osnabrück antrat.

„Man muss sich selbst zum besten Fachmann machen.“ Sabrina Ahaus

Am liebsten steht sie dennoch weiterhin in der Backstube, wo sie das fertige Produkt ihrer Arbeit anfassen und auch schmecken kann. "Am Ende des Tages sehe ich dann auch mal dreckig aus, deswegen wollte ich es ja immer machen", betont die Bäckermeisterin. "Ich bin auch mal im Büro und weiß, dass es dazu gehört. Aber dadurch, dass es kaum noch Bäcker gibt, muss man sich selbst zum besten Fachmann machen und auch immer einspringen können."

Wann genau sie den Betrieb von ihren Eltern übernehmen wird, steht noch nicht fest. Wenn es nach Thomas und Bernadette Ahaus geht, wollen sie sich für einen fließenden Übergang nur nach und nach zurückziehen. "Wir werden ihr natürlich weiter beratend zur Seite stehen", betont Thomas Ahaus. "In so einem kleinen Betrieb ist es auch nicht möglich, sich komplett aus dem operativen Geschäft raus zu ziehen."

Schon jetzt hilft er seiner Tochter bei der Ausarbeitung ihrer eigenen Ideen, darunter ein neues Produkt für das Sortiment: ein feines Vollkornbrot mit feinerem Schrot und milderem Geschmack – made in Hüven.