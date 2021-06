Die Kooperationspartner im Palliativstützpunkt Nördliches Emsland haben Verstärkung erhalten.

Christian Belling / Archiv

Lathen / Sögel. Der Lathener Arzt Alexander Hall gehört nun zum Palliativteam des Stützpunktes Nördliches Emsland. Er kümmert sich somit im Rahmen einer Ärzte-Kooperation um unheilbar erkrankte Menschen, die an Symptomen leiden.

Hall ist einer Mitteilung des Hümmling-Hospitals zufolge seit Januar dieses Jahres in der Hausarztpraxis von Dr. Karl-Gustav Frerker in Lathen tätig. Vorher war er fast zehn Jahre lang als Leitender Arzt in der Anästhesieabteilung