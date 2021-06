Im Mittelpunkt der politischen Diskussionen in Sögel: Die von der Kommune betriebene Kita Sonnenhügel am Sachsenweg. Vermieter der Räumlichkeiten ist ein Unternehmen, bei dem Gemeindedirektor Günter Wigbers Gesellschafter ist.

Sögel. War das Immobiliengeschäft von Sögels Gemeindedirektor Günter Wigbers rund um die Kita Sonnenhügel legal? Die Überprüfung dauert an. Was nun klar ist: An wen die sechsstellige Fördersumme fließen soll, die beantragt worden ist.

Die Kinder sind zurück in der Kita Sonnenhügel. Nach Monaten der weitgehenden Corona-Stille in den Räumlichkeiten am Sachsenweg sind die Kleinen wieder im Gebäude. Das wiederum beschäftigt weiter die Kommunalpolitik in S