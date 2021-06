Am 7. und 8. August soll der Kunstmarkt "ParkArt" am Emslandmuseum Schloss Clemenswerth stattfinden. (Archivfoto)

Sabrina Holthaus

Sögel. Am Emslandmuseum Schloss Clemenswerth in Sögel findet im August wieder der Kunstmarkt „ParkArt“ statt. Das Museum ruft nun Künstler dazu auf, sich um einen Stand zu bewerben.

„Der Kunstmarkt ParkArt am Emslandmuseum Schloss Clemenswerth geht in die Planung und wird am Samstag und Sonntag, den 7. und 8. August auf dem Außengelände der barocken Anlage stattfinden“, heißt es in einer Pressemitteilung des