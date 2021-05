Im Haus des Sports in Sögel wird ein Corona-Testcenter eingerichtet (Symbolbild).

Henrik Köhler

Sögel. Auch im Emsland gibt es immer Anlaufstellen für Corona-Schnelltests. Nun richtet der Kreissportbund Emsland (KSB) ein Testcenter an seinem Sitz in Sögel ein. Es öffnet erstmals am Dienstag, 1. Juni 2021. Dahinter steckt aber noch mehr.

Eingerichtet wird die Anlaufstelle im Haus des Sports an der Schlaunallee. Mit dem Testzentrum ist der KSB nach eigener Darstellung landesweit Vorreiter. Der KSB Emsland um seinen Präsidenten Michael Koop, der als Apotheker bereits meh