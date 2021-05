Börger: Brand in Keller nach Flexarbeiten

Im Fasanenweg in Börger kam es zu einem Kellerbrand. Die Feuerwehr Börger brachte das Feuer schnell unter Kontrolle und setzte einen Hochdrucklüfter zur Entrauchung des Hauses ein.

Samtgemeinde Sögel/Feuerwehr

Börger. Im Fasanenweg in Börger kam es am Mittwochvormittag zu einem Kellerbrand. Zwei Bewohner konnten das Wohnhaus noch rechtzeitig verlassen.

Unter Atemschutz gelang es Trupps der Feuerwehr Börger, die in den Kellerräumen brennenden Holzstücke und Zeitungsreste mit einem Strahlrohr schnell abzulöschen, so dass die Brandausbreitung verhindert werden konnte, heißt es in einer Press