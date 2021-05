Das Mauerwerk der Jugendbildungsstätte „Marstall Clemenswerth“ ist in die Jahre gekommen und wird saniert. (Archivfoto)

Marstall Clemenswerth

Sögel. In den vergangenen Jahren verschlechterte sich der Zustand der Fugen am Marstall Clemenswerth in Sögel zunehmend. Für die Sanierung erhält der Verein jetzt eine Bundesförderung in Höhe von 184.300 Euro.

Als Kurfürst Clemens August den Bau eines Jagdschlosses vor über 280 Jahren in Auftrag gab, entstand der Marstall Clemenswerth 1737 als eines der ersten Gebäude der Schlossanlage. Dort befindet sich heute die überregional bekannte Jugendbil