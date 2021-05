Zum Kletterwald in Sögel: Boom-Sport in toller Lage

Baut sich mit dem Kletterwald in Sögel ein drittes Standbein auf: Rainer Lüker, der bereits in Werlte und Surwold Kletterangebote bereithält.

Gemeinde Sögel / Ingrid Cloppenburg

Sögel. Ob in der Halle, im Felsen oder hoch oben in den Bäumen – die Trendsportart Klettern boomt. Das wird man zeitnah auch in Sögel merken.