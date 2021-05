Auf dem Platz sind mehrere Beschädigungen entstanden.

TV Rot-Gold Sögel

Sögel. Bereits zum zweiten Mal haben Unbekannte die Tennisanlage in Sögel beschädigt. Nun wurden Löcher in den Platz gegraben - sehr zum Ärger des Vereins, der jetzt in die Saison startet.

Der jetzige Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 19. Mai, und Donnerstag, 20. Mai. Wie die Polizei mitteilt, stachen Unbekannte vermutlich mit einer Schaufel Löcher in die Oberfläche des Tennisplatzes und beschädigten diesen. Es entsta