Die ersten Arbeiten für den neuen Kletterwald in Sögel sind angelaufen. Sehr zur Freude von (von links) Günter Wigbers, Melanie Lüker, Rainer Lüker, Jana Abeln und Irmgard Welling.

Christian Belling

Sögel. Am Seil hoch oben in den Bäumen wandern. In Sögel ist dies bald möglich. In einem Waldstück in unmittelbarer Nähe zum Ferienhausgebiet entsteht in den kommenden Wochen ein Kletterwald.

Zwei Kilometer Stahlseile sollen nach Angaben von Betreiber Rainer Lüken bis Ende Juli verbaut werden. Mit Beginn der Sommerferien sollen laut Lüken, der gemeinsam mit Ehefrau Melanie und Jana Abeln auch die Kletterhalle in Werlte