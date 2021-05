Seit dieser Woche dürfen Angehörige Patienten im Hümmling-Hospital in Sögel wieder besuchen. (Archivfoto)

Christian Belling

Sögel. Im Oktober vergangenen Jahres hatte das Hümmling-Hospital in Sögel wegen der verschärften Pandemie-Lage ein Besuchsverbot verhängt. Für Angehörige kommt nun die gute Nachricht: Seit dieser Woche sind Besuche wieder erlaubt.

"Für unsere Patienten haben Angehörige und Familie einen großen Anteil am Gesundungsprozess, sodass wir uns freuen, das Besuchsrecht wieder in kleinen Schritten zu öffnen", teilt das Krankenhaus am Dienstag mit. Seit Montag, 17. Mai, g