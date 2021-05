Doris Brinker wird neue Pfarrbeauftragte in der Pfarreiengemeinschaft St. Barbara im Dekanat Emsland-Nord.

Thomas Keuter

Lathen. Zum 1. Oktober tritt Pfarrer Karl-Heinz Santel der Pfarreiengemeinschaft St. Barbara auf dem Hümmling seinen Ruhestand an. Seine Nachfolgerin ist keine Unbekannte.

Die Pfarreiengemeinschaft St. Barbara, zu der die Pfarreien St. Jodocus in Börger, Herz-Jesu in Neubörger, St. Johannes der Täufer in Börgermoor und St. Josef in Börgerwald gehören, bekommt eine Pfarrbeauftragte. Wie das Bistum Osnabrück mi