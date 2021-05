In einer Werkstatthalle in Spahnharrenstätte ist am Donnerstagabend eine Maschine in Brand geraten. Symbolfoto

Michael Gründel

Spahnharrenstätte. In einer Werkstatthalle in Spahnharrenstätte ist am Donnerstagabend eine Maschine in Brand geraten.

Nach ersten Angaben der Polizei wurde der Brand gegen 20.13 Uhr gemeldet. In der Hauptstraße soll eine in einer Halle stehende Arbeitsmaschine in Brand geraten sein und das Feuer drohe auf die Halle überzugreifen. Personen befinden sich nic