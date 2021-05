Brand in Tischlerei in Spahnharrenstätte ausgebrochen

Wegen der großflächigen Photovoltaik-Anlage auf dem Dach musste die Feuerwehr die Löschmaßnahmen mit größter Vorsicht durchführen.

SG Sögel/Feuerwehr

Spahnharrenstätte. In einer Werkstatthalle in einer Tischlerei in Spahnharrenstätte ist am Donnerstagabend ein Brand ausgebrochen.

Nach ersten Angaben der Polizei war eine Arbeitsmaschine in Brand geraten. Das Feuer wurde der Feuerwehr zufolge gegen 20.10 Uhr von einem Familienmitglied entdeckt. Als die Freiwillige Feuerwehr Spahnharrenstätte an der Einsatzstelle eintr