Corona-Testzentrum in Börger nimmt den Betrieb auf

Auf dem Schützenplatz in Börger nimmt am Montag, 10. Mai, ein Drive-in-Testzentrum den Betrieb auf. Erreicht werden kann es über diese Zufahrt an der Waldstraße.

Nils Kögler

Börger. Auch in Börger können sich Menschen nun auf eine Corona-Infektion "schnell"-testen lassen. Das neue Bürgertestzentrum ist als "Drive-In" konzipiert geht am Montag, 10. Mai, erstmals in Betrieb und soll zunächst klein anfangen.

Das Testzentrum wird unter der Schirmherrschaft der ortsansässigen gemeinnützigen St.-Josef-Stift GmbH stehen. Wie Geschäftsführer Heiner Müller mitteilt, befindet sich das Testzentrum jedoch nicht auf dem Gelände des Stifts, sondern auf de