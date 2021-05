In einem größeren Wohn- und Geschäftshaus in der Sögeler Mühlenstraße kam es zu einem Wohnungsbrand. Die Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

SG Sögel/Feuerwehr

Sögel. Ein erheblicher Rauchschaden ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienwohn- und Geschäftshaus in Sögel entstanden. Die Bewohner hatten den Rauch nicht bemerkt – es fehlten Rauchmelder.

Zu einer Rauchentwicklung ist es gegen 10 Uhr am Montag in einer der Mietwohnungen im Erdgeschoss an der Mühlenstraße gekommen. Der Bewohner war nicht Zuhause und es waren auch keine Rauchwarnmelder in der Wohnung und im Flur installiert, d